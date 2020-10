Fernando Simón da explicaciones sobre sus polémicas vacaciones y relata cómo vivió el revuelo que se creó: "Fue una caza"

Fernando Simón ha sido la cara visible de la pandemia que ha asolado nuestro país y medio mundo. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha tenido que hacer frente ya no solo a las consecuencias derivadas de la llegada del coronavirus covid19 a España, si no a actuaciones personales que han generado grandes revuelos.

"Cuando me fui de vacaciones en agosto lo hice porque no podía más, era completamente inútil, ya no tenía capacidad de razonar ni de pensar, ya no me funcionaba bien la cabeza (...) En un equipo así hay que cogerse vacaciones se quiera o no porque se corre el riesgo de equivocarse al tomar decisiones".