Última hora | El cadáver de la mujer degollada en Málaga estaba rodeado de billetes

Se busca al asesino de la mujer degollada en Málaga: la cerradura no estaba forzada y la víctima pertenecía al programa VioGén

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En directo desde la urbanización Los Arqueros en Benahavís (Málaga) en la que han encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de 45 años, Cristina Barba, reportera de ‘En boca de todos’, nos ha dado la última hora de la investigación que apunta a un hombre que conocía a la víctima.

Una vecina y amiga de la víctima encontraba el cuerpo de su amiga, una mujer de 45 años de nacionalidad húngara, en el interior de su vivienda y veía como un hombre huía de la escena del crimen en un vehículo que ha podido describir. La mujer que encontró el cuerpo sin vida de la víctima, asesinada con un corte en el cuello, asegura que estaba rodeado de billetes.

La vecina se encuentra en shock, no quiere hablar con los medios de comunicación y ha tenido que ser asistida y medicada por los servicios sanitarios. El crimen ha tenido lugar en una urbanización de lujo en la que la mayoría de los vecinos son extranjeros y ha sido muy difícil conseguir más testimonios, pero ‘En boca de todos’ ha podido acceder hasta el lugar del crimen, en el que ya han colocado un altar improvisado.

La víctima, era víctima del programa VioGén, tiene una hija de 16 años, quién tras saber la nacionalidad del hombre que están buscando, asegura que su madre no mantenía una relación sentimental con él. El marido de la víctima es un piloto con el que según los vecinos tiene una magnifica relación. La cerradura de la vivienda no había sido forzada y el testimonio de la vecina ha sido clave para localizar al supuesto agresor.

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