El joven conocido como el ‘ladrón del Joker’ fue identificado por el tatuaje que asomaba bajo su máscara

Dos adolescentes armados atracan una sucursal bancaria en San Pedro del Pinatar, Murcia

El ladrón, conocido por llevar tatuada en la cara la sonrisa del Joker, habría atracado una sucursal bancaria junto a su compinche de 14 años para pagar con el botín una gran deuda de juego.

El joven, de 18 años, recibe el apodo de ladrón del Joker precisamente por ese tatuaje, con el que buscaba asumir su rol de delincuente, aunque en su último robo terminó actuando en su contra y lo delató. Entró en la sucursal con una máscara y acompañado por el menor de 14 años. Su objetivo era conseguir dinero para saldar una deuda de 40.000 euros acumulada en salones de juegos. Lograron hacerse con más de 70.000 euros, pero la inexperiencia les jugó una mala pasada.

La tensión fue en aumento y todo empeoró cuando la directora del banco se dio cuenta de que el tatuaje asomaba por debajo de la máscara. En ese momento, la Guardia Civil decidió entrar. Lo llamaron por su nombre y el atracador entregó sus armas y se rindió. Mientras tanto, su compinche trató de escapar por el conducto del aire, pero también fue detenido.

Jorge Badía, periodista de 'El Español': "Se hace ese tatuaje como guiño a un americano condenado por el asesinato de dos mujeres"

'En boca de todos' ha hablado con Jorge Badía, periodista de 'El Español': "Se hace ese tatuaje como guiño a un americano condenado por el asesinato de dos mujeres. El tatuaje fue clave porque estuvo visitando varias sucursales bancarias de la localidad".

Además, explica que el atracador intentó culpar a su acompañante: "Culpa al menor de 14 años de orquestar el atraco, un menor sin antecedentes que le dijo a sus padres que se iba a la playa".