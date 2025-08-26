El aire de Huelva es uno de los más contaminados de España y la ciudad atiende más ingresos por patologías cardiovasculares

HuelvaHace décadas que se sabe que la contaminación del aire provoca bastantes problemas de salud. Hasta ahora se conocía principalmente su afectación al sistema respiratorio, ya que ataca directamente a los pulmones. Pero un nuevo estudio de la Sociedad Española de Cardiología confirma que los picos de contaminación están vinculados también con el aumento de los ingresos hospitalarios y la mortalidad por infartos, según informan el el vídeo I. Fernández, T. Sánchez y A. Bernal.

En la investigación han participado más de 115.000 pacientes de 122 hospitales de toda España. Los analistas han hecho seis años de seguimiento y constatan: se ha visto que, cuando aumenta la concentración de partículas contaminantes, es decir, supera los 10 microgramos por metro cúbico, aumentan también los ingresos por infartos.

Las partículas más finas no se quedan el pulmón, pasan a los vasos sanguíneos

Si la polución se dispara todavía más, hasta concentraciones de 25 microgramos por metro cúbico, el riesgo de morir por un problema cardíaco aumenta un 14%. Se ve clara la relación entre periodos de alta exposición con un aumento del riesgo de episodios de fallo cardiaco.

Lo explica Jesús de la Rosa, catedrático de Geoquímica en la Universidad de Huelva. "Especialmente las partículas finas y ultrafinas" no se quedan en el pulmón, sino que son capaces de alcanzar el torrente sanguíneo. "Allí generan inflamación en los vasos coronarios y estrés oxidativo entre otras cosas, lo que puede desencadenar un infarto".

Tráfico, industria e incendios, el cóctel que ensucia el aire de Huelva

Cuando hablamos de contaminación, hablamos del tráfico, las fábricas o incluso los incendios. Hace unos días saltaban las alarmas porque el aire de zonas de León, Zamora y Ourense era el más contaminado del mundo. Respirar en Ponferrada equivalía a fumar nueve cigarros. Antonio Cruz, neumólogo en el Hospital Virgen de Valme, confirma que "el humo de fuegos como los que hemos visto ahora pueden producir daños tanto agudos como a largo plazo".

En ciudades como Huelva lo saben bien. Respiran uno de los aires más contaminados de España, en este caso por la actividad industrial. Varias plataformas ciudadanas denuncian constantemente el aumento de problemas de salud relacionado. "Huelva se está asfixiando por los efectos de la contaminación", asegura Paco Romero, portavoz de 'Mesa de la Ría'. "Tenemos datos estadísticos que demuestran que hay enfermedades con más incidencia aquí que en otras ciudades"

Huelva se ahoga, advierten, y cuando aumenta el calor, todavía más. Las altas temperaturas favorecen la volatilidad de las partículas contaminantes. El cóctel calor-contaminación es cada vez más dañino también para nuestro corazón.