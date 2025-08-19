Intentan aumentar el número de donaciones en agosto y animar a la población más joven

BarcelonaBuena parte de la población muestra gran aprensión ante todo lo médico y, concretamente, algunos tienen miedo las agujas. Este rechazo les dificulta mucho convertirse en donantes de sangre. Por eso varios hospitales de Barcelona han comenzado a usar un dispositivo basado en la realidad virtual para hacer más agradable el momento del pinchazo, informan en el vídeo A. Chamoso, S. Artuñedo y A. Nicolau.

Se trata de unas gafas que simulan escenarios lejanos, pacíficos e idílicos para evadir al donante. Se probaron en julio en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Ahora, están disponibles este mes de agosto en los hospitales de la Santa Creu i Sant Pau y Vall d'Hebron, en Barcelona, así como en el Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Es una iniciativa del Banc de Sang i Teixits.

Un mundo de evasión ante el pánico al pinchazo

Mirando un paisaje idílico, Ariadna está donando sangre. "Es como ir de vacaciones”. Se encuentra en la sala que el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha preparado para donar sangre incorporando la realidad virtual. A su lado, Ángel también ha venido a probarlo. "Veo un lago, árboles... es super relajante es un obra muy buena”.

En el menú, un catálogo de imágenes de ensueño. Juan ha optado por dar "un paseo por una isla tropical con una música relajante”. Una tecnología que crea escenarios de forma muy realista para relajar y hacer que el tiempo pase volando. Y es que donar sangre no es fácil para muchos, "y a los que tenemos miedo nos ayuda", asegura Ariadna.

Donar sangre, muy necesario siempre

Las donaciones de sangre son esenciales para garantizar el buen flujo del sistema de cirugías y se necesita renovar las reservas constantemente. “Para los donantes aprensivos a las agujas, les puede aislar de forma amena”, explica Laura Medina, directora del Banc de Sang i Teixits de este hospital. Apunta que así se les puede hacer más atractivo.

Una experiencia pionera que va ganando terreno y se ve en cada vez más centros sanitarios. También pretenden que suban las donaciones en verano y mantener las reservas. “En agosto bajan las donaciones por las vacaciones", afirma Medina. El próximo reto será atraer a los más jóvenes para que hagan este gesto altruista.