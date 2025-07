Entrevista exclusiva con el 'Dancia de Cartagena': uno de los primeros en movilizarse y acudir a Torre Pacheco tras la agresión a un anciano

El llamamiento del alcalde de Torre Pacheco tras la tercera noche de disturbios: "Pido que no vengan al pueblo a crear más violencia"

Compartir







'En boca de todos' ha sido testigo de las grandes revueltas que se han generado en el municipio murciano de Torre Pacheco tras la brutal agresión que recibió Domingo, un anciano que paseaba por la localidad. Tras este polvorín generado, el programa entrevista en exclusiva a el 'Dancia de Cartagena', uno de los primeros en movilizarse y acudir a las revueltas de Torre Pacheco.

Este hombre, que subió vídeos a redes sociales incitando a la gente a movilizarse tras esta agresión, entraba en nuestro programa y comenzaba aclarando: "Yo solamente quería dar la voz a mis seguidores para que fueran a una manifestación pacífica, no a las reyertas que se han formado", apuntaba. Así mismo, asegura que "están usando su cara para fines políticos".

Después de escuchar las declaraciones de el 'Dancia de Cartagena', Nacho Abad se refería a unas imágenes del influencer diciendo que la policía "les pega" y él explicaba ese vídeo publicado en redes: "Nos pegaban cuando no estábamos haciendo nada malo, yo soy tiktoker y simplemente estaba grabando lo que ocurría, no me merecía el porrazo que me dieron que me dejaron sin oxígeno".

"Torre Pacheco tiene 20.000 habitantes y 56 policías"

En referencia a la solución para el problema de violencia vinculada a la inmigración en España, el 'Dancia de Cartagena' señalaba uno de los problemas más importantes del país y hablaba concretamente de Torre Pacheco: "Tiene 20.000 habitantes y hay 56 efectivos policiales, debería de haber más agentes y que los ciudadanos se sientan más seguros".

Sobre las revueltas que se están generando en Torre Pacheco, nuestro invitado indica que cada vez hay más grupos radicales, más grupos que generan violencia y ponía el ejemplo de los destrozos en un kebab de Torre Pacheco motivado porque su dueño era inmigrante, que condenaba por completo: "Estoy totalmente en desacuerdo".