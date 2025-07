El diputado de 'Más Madrid' y el secretario general del PP de Madrid se enfrentan en directo en 'En boca de todos'

Alfonso Serrano, sobre la cercana comparecencia de Begoña Gómez ante la Asamblea: "Tiene la obligación legal de acudir"

Compartir







Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, entraba en 'En boca de todos' para comentar las últimas declaraciones de Emiliano García-Page sobre la financiación de las comunidades, entre otros temas, y las declaraciones del diputado del PP generaban un gran debate en plató con Emilio Delgado, diputado de 'Más Madrid'.

El político del PP entraba en el programa para hablar de los casos de corrupción, de la financiación de Cataluña y los últimos disturbios de Torre Pacheco relacionados con la inmigración ilegal. Tras comentar todos estos temas, Emilio Delgado pedía responder al diputado del PP, pero no era posible hasta que terminase su entrevista: "Es lo que hemos pactado", explicaba Nacho Abad.

Emilio Delgado, sobre Alfonso Serrano: "Es un mentiroso"

Después de terminar la entrevista, Emilio Delgado tomaba la palabra y comenzaba con duros reproches hacia Alfonso Serrano: "Es un mentiroso como la copa de un pico, tiene una jeta impresionante y ha sido un cobarde. En vez de hacer un mitin, podría haber hecho un cara a cara conmigo".

Acto seguido, respondía a las declaraciones que había hecho el diputado sobre el 'caso Ana Millán': "Yo no voy a inventarme lo que dijo la jueza, en el auto dice que existen indicios sólidos y suficientemente justificados por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública". A continuación, Delgado recalcaba la poca actuación con este caso: "Tienen a la secretaria de organización del PP de Madrid con 4 delitos de corrupción y no ha dimitido".

PUEDE INTERESARTE Las violentas imágenes de una fuerte agresión a policías locales de Torrevieja: la detención de uno de los protagonistas en directo

En ese instante, Alfonso Serrano volvía a aparecer en pantalla y afirmaba al diputado de 'Más Madrid': "No te voy a decir quién es el cobarde, me han despedido de la conexión y a ti te han dejado para el final, pero aquí estoy y ahora te callas". Emilio Delgado, bastante molesto respondía: "A mí tú no me vas a decir cuando me callo".

Respecto al 'caso de Ana Millán', el secretario general del PP explicaba: "Efectivamente la jueza que llevaba 5 años para una pieza, finalmente lo lleva el TSJ y ellos dicen no establece una relación precisa que no ostenta la naturaleza de delito y la obtención de unos beneficios patrimoniales".