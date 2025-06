El juez del Supremo manda a Santos Cerdán a prisión provisional y sin fianza tras su declaración por el caso Koldo

El juez del Tribunal Supremo decreta prisión provisional y sin fianza para Santos Cerdán tras tomarle declaración por su participación en el 'caso Koldo'. El programa comentaba esta última hora y entraba en directo Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, que tras intervenir, se llevaba una pullita de Risto Mejide y una reprimenda de Susana Díaz.

El magistrado Leopoldo Puente ha tomado la decisión de mandarlo a prisión acusado tres delitos: pertenencia a organización criminal, por presunto cohecho y por presunto tráfico de influencias. Las cámaras de 'Todo es mentira' se han desplazado hasta la prisión de Soto del Real para recoger la entrada de Santos Cerdán en la cárcel.

Tras esta situación tan inestable dentro del Gobierno, con el que hasta hace poco era el número 3 del PSOE en prisión, Alfonso Serrano entraba en el programa y señalaba, que la situación es peligrosa: "Estamos en un momento en el que el Gobierno va a hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder".

Así mismo, Serrano comentaba, que se puede comprobar con los últimos movimientos del Gobierno: "Lo estamos viendo con el retorcimiento de muchas normas y leyes y el señalamiento a jueces, fiscales y periodistas. Es capaz de pactar lo que sea para tener unos presupuestos, sus socios son cómplices de que Sánchez continue en la Moncloa", apuntaba.

Tras escuchar al político muy atentamente, Risto Mejide aprovechaba para lanzar una pullita al diputado del PP y decía: "Ni con toda la que le está cayendo al PSOE, sois capaces de ser la alternativa en el Gobierno".

Susana Díaz arremete contra Alfonso Serrano

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también tenía una respuesta para todos los reproches que Alfonso Serrano ha dedicado al PSOE. "Me haces hablar siempre, que tú me hables a mí de transferencias a Cataluña cuando el presidente que más transferencias ha hecho es Aznar, que no era del PSOE precisamente", declaraba.

Acto seguido, Susana Díaz dejaba claro que le parece "infame" lo que está ocurriendo en su partido, pero que igual que ahora está desfilando Cerdán a prisión, en su momento fueron Zaplana, Rato o Mata.