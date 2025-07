‘En boca de todos’ entrevista al hermano de Cayetano Rivera, Julián Contreras, para conocer su perspectiva del caso

Los datos clave de la detención de Cayetano Rivera en una hamburguesería: “Esto no va de policías y ladrones”

Tras el altercado de Cayetano Rivera la pasada madrugada del lunes, cuando fue detenido en una hamburguesería del centro de Madrid. Según fuentes policiales, el diestro no respetó las normas en el establecimiento e increpó a los trabajadores y a unas clientas, por lo que los empleados decidieron llamar a las autoridades.

Aún hay muchas dudas en torno a este suceso que ni el torero, ni su abogado, Joaquín Moeckel, han resuelto. Por eso, Julián Contreras, hermano del torero, ha hablado en ‘En boca de todos’ y nos ha dado su perspectiva del caso.

El invitado ha repasado todo el incidente que vivió su hermano hace unos días y ha destacado que le parece “raro” todo el caso porque le falta “un elemento fundamental entre que llega la policía y mi hermano termina esposado”, afirmaba.

“Creo que ha habido una mala conducta por todas las partes. Todo se vuelve un caos”, explicaba Contreras. Para el hermano del diestro hay muchas cuestiones que envuelven al caso que aún no se han resuelto.

“Lamento el daño que se está generando”

Julián Contreras ha lamentado “el daño que se está generando” en torno a este altercado con su hermano, Cayetano Rivera, por lo que puede suponer al torero y considera que todo lo que se está creando alrededor del caso es “desproporcionado”.

“Cayetano tiene derecho a cometer errores. Esto no puede ser un expediente que te lastra para siempre”, afirmaba Julián. Además, se ha mostrado contrario a la posición que está teniendo Cayetano Rivera al no dar declaraciones sobre el caso: “El silencio no es bueno. Tiene que defenderse”, admitía durante su intervención en el programa.