Las redes sociales muestras su apoyo a la colaboradora tras su incidente con una compañía de bajo coste por su equipaje de mano

La colaboradora de ‘En boca de todos’, Bárbara Royo, ha relatado el incidente que vivió en un aeropuerto de Marruecos con una compañía de vuelos lowcost. Bárbara Royo estuvo a punto de ser detenida tras quejarse por el abuso de esta compañía al no dejarle subir al avión porque, supuestamente, su equipaje de mano no respetaba las normativas de esta.

“Ryanair es una compañía que estafa día a día a sus clientes. Mi maleta estaba dentro de la normativa”, ha explicado la colaboradora después de que subiera un video a sus redes sociales mostrando este incidente en el aeropuerto. En el video se aprecia que la maleta sí cabe en las medidas estipuladas por la normativa de esta compañía. Aún así, el personal de tripulación le negó la entrada al avión si no pagaba el suplemento por exceso de medidas en el equipaje de mano.

"Me estafaron 65 euros porque si no, no volaba”, ha afirmado la tertuliana del programa, que ha denunciado públicamente a la compañía en redes sociales, ante un aluvión de comentarios contando experiencias similares con la misma empresa.

“Me amenazaron con no coger el vuelo”

Bárbara ha contado que el personal de la compañía le amenazó con no poder viajar de regreso a España si no abonaba las tasas extra porque su equipaje excedía “unos milímetros” las medidas permitidas. Además, también fue amenazada con llamar a la policía y detenerla si no aceptaba el pago de los 65 euros extra por facturar la maleta.

La colaboradora no ha sido la única que ha sufrido estas amenazas y cobros extra por una normativa excesiva, a pesar de que esta compañía ha sido multada con 100 millones de euros por cobrar el equipaje de mano. "No voy a volver a viajar con ellos y os recomiendo que vosotros tampoco lo hagáis", ha rematado.