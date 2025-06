Tras el anuncio de la primera ola de calor, Rubén del Campo habla de este fenómeno adverso que evidencia la existencia del cambio climático

El sábado llegará a España lo que se considera oficialmente la primera ola de calor del verano. Un fenómeno que pasa desapercibido para muchos pero que, sin embargo, no es tan usual verlo en junio. Así lo ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, en 'Todo es mentira'.

Las evidencias que demuestran la existencia del cambio climático

Es cierto que, tal y como apunta Rubén del Campo, "siempre ha hecho calor en España en verano". No obstante, "ahora hace más": "Esa es la cuestión y esa es la clave que en los últimos años estamos experimentando veranos mucho más cálidos en conjunto que los que había hace décadas".

Un claro ejemplo de ello es que en Sevilla se llegaba a 40° o en Madrid 38°, "pero la frecuencia con la que en los últimos años estamos llegando a esas cifras ha aumentado muchísimo", asegura. Por ejemplo, la capital de Andalucía "ha llegado a 40° más veces en el mes de junio que ningún otro año anterior". Zaragoza, por su parte, "no ha bajado de 20° por la noche en este mes de junio, más veces que ningún otro año anterior".

Por lo que "son muchas evidencias que demuestran que siempre ha hecho calor, pero que el calor de ahora es más intenso", señala. A esta intensidad hay que sumarle la prematuridad a la que empieza a hacer calor en España: al final de la primavera. "Antes de que llegue el verano ya tenemos condiciones plenamente veraniegas".

No se puede negar que en los últimos años "ha habido olas de calor incluso más pronto que ahora". Sin embargo, no hay que olvidar que "antes del 2010 era muy extraño que hubiera olas de calor".

La AEMET, preocupados por el aumento de las temperaturas

Para la AEMET, los efectos del cambio climático ya están presentes en forma de veranos más largos y más intensos y, de hecho, parece no tener freno: "Todos los modelos no de proyección climática afirman que de aquí a mediados de siglo todavía va a ir a más". Por eso es importante, según apunta Rubén del Campo, que se empiece a actuar ya para que "a mediados o finales de siglo, sobre todo a finales de siglo, se ralentice o se pare este aumento".

Mientras, es importante tomar medidas para sobrellevar una ola de calor como la que viene: "Buscar ahora lo que se llaman refugios climáticos, no, pero que simplemente una piscina, un lugar con aire acondicionado, hay que protegerse del calor y evitarlo en las horas centrales del día". Y sobre todo, no pasar por alto que "por mucho que cada vez sean más frecuentes, no deja de ser un fenómeno adverso y un fenómeno adverso que mata a gente".