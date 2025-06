Consiguen echar a los okupas tras años de problemas: el bloque lleva protagonizando secuestros y homicidios a diario

Los vecinos de un barrio de Barcelona se toman la justicia por su mano y desokupan una casa: "Agredieron a una señora mayor para robarle"

Un edificio okupado por bandas latinas desde hace 15 años en Vallecas ha sido desalojado. Un equipo de 'En boca de todos' entra dentro de este bloque destrozado para comprobar las pésimas condiciones en las que se encuentra tras años de okupación.

Durante estos años en este bloque ha ocurrido de todo: plantaciones de droga, secuestros y asesinatos. En algunas zonas este inmueble ni siquiera había electricidad, con viviendas sin puertas, zonas del edificio llenas de basura y mucha delincuencia en su interior que tenían muy preocupados a los vecinos.

Las familias gitanas: clave para conseguir esta complicada desokupación

Hablamos con Rogelio, uno de los encargados de conseguir la desokupación de este conflictivo edificio, que nos explica lo complicado que ha sido lograr echar a los okupas: "Ha habido homicidios, secuestros y no podía ni acceder la policía. Pero gracias a la familias gitanas he podido negociar y poco a poco después de recibir amenazas de muerte, he conseguido ganar esta batalla".

Tras estas palabras, Nacho Abad se interesaba por saber en qué han ayudado las familias gitanas y Rogelio comentaba: "Me han ayudado y han hecho de intermediarios. Ellos han vivido aquí situaciones muy desagradables estando aquí con los niños, pelea con machetes, asesinatos".

También hemos podido charlar con el dueño del edificio, que sin mostrar su rostro por miedo, señalaba que hace dos meses adquirió el edificio sin saber las condiciones: "Nunca me imaginé que fuera a estar así y al ver lo que ocurría, adquirí la mediación de Rogelio y por fin lo ha conseguido", apuntaba.

Antes de finalizar la entrevista, Nacho Abad preguntaba por los detalles de la adquisición de este problemático bloque. El dueño le respondía que sabía que compraba un inmueble con gente dentro, pero que no conocía al detalle cómo estaba por dentro hasta que ha podido acceder. "Te vas a gastar ahora un buen dinero en arreglarlo", apuntaba el presentador.