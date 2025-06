Un amigo le okupa la casa: le pide quedarse dos días a dormir y llevan dos años en la vivienda

Ana Flor lleva dos años fuera de su casa por un favor que hizo a un conocido que se ha convertido en una pesadilla para ella. 'En boca de todos' se desplaza hasta Bermeo, Bizkaia, para hablar con Ana Flor, la dueña de esta vivienda

El problema comienza para Ana Flor cuando el conocido de un amigo suyo hace un favor y le acerca con el coche un sitio donde ella tenía que acudir. Después de esto, el conocido y muy amigo de un amigo íntimo de Ana Flor, aprovechando que ella iba a estar fuera unos días, le pide si se puede quedar en su casa un par de días, ella accede y le da unas llaves. Tras su vuelta, Ana Flor se da cuenta que este hombre sigue en su casa y no se va a ir.

La dura realidad de Ana Flor

Todos los vecinos apoyan a Ana Flor y así se lo han hecho ver a través de una hoja de firmas, pero sin embargo el okupa niega los hechos y asegura a nuestro programa que paga a Ana Flor.

Ella misma, cogía fuerzas, nos atendía en directo y comenzaba negando esta información: "Desde el lunes estoy aquí en la calle y este señor no me paga nada, está denunciado y si dice que me paga, que lo demuestre".

A continuación Ana Flor confesaba que es una persona enferma que está en la calle y no tiene donde ir: "Lo único que han hecho es aprovecharse de mí sabiendo mi situación y es lo que continúa haciendo", apuntaba.

Por último, tras explicar cómo sucedió todo, Nacho Abad se mostraba muy sorprendido por lo confiada que fue Ana Flor y ella respondía: "Yo tenía mucha amistad con el conocido de este señor, nunca me imaginé que fuera a ocurrir esto".