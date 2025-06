¿Intentaron comprar su silencio?: Aldama asegura que dos policías se reunieron con él en la cárcel

Víctor de Aldama revienta la rueda de prensa de Leire Díez y se enfrenta a ella: "Está mintiendo a todos los españoles"

'En boca de todos' ha tenido acceso en exclusiva al registro de visitas de la cárcel de Soto del Real, prisión donde estuvo Víctor de Aldama encarcelado y constatan esa versión del comisionista, que confirma ese encuentro de dos personas el 15 de noviembre de 2024. Sin embargo, en primicia, el programa ha podido saber que hubo otra segunda visita de dos personas que no constan en la hoja de visitas de la prisión.

Esta visita que no conocíamos y que ha descubierto el programa, fue exprés y sacó tan solo unos minutos a Aldama del módulo principal y se le llevó a una sala diferente.

"Me flipa que instituciones penitenciarias permita que dos hombres entren a entrevistarse con Aldama para ofrecerle, según su testimonio, salir de la cárcel a cambio de su silencio", decía indignado Nacho Abad.

Ramón Espinar señalaba, que no creía en las palabras de Aldama y el presentador explicaba que esto no es porque lo haya contado el comisionista sino que lo ha comprobado el programa: "Hemos confirmado que dos tíos entraron en la cárcel sin pasar por el registro de visitas y sin autorización legal", apuntaba al colaborador.

El malestar de Nacho Abad con instituciones penitenciarias

A continuación, Nacho Abad se mostraba muy molesto con el gabinete de prensa de instituciones penitenciarias: "No dan una puñetera respuesta y explicación nunca y no quiero pagar sueldos que no valen para nada. Quiero que den una explicación de por qué este hombre recibió una visita no autorizada de dos personas que no pasaron por el registro".

Para terminar, Antonio Naranjo se preguntaba de quién depende instituciones penitenciarias y señalaba que, aunque de su boca no iba a salir un culpable concreto, si sugería que instituciones penitenciarias dependen del ministerio del Interior.