Asesinato violento entre ancianos: un hombre de 63 años mata a otro de 70 ante la atónita mirada de los vecinos de Bembibre, León

La indignación de Nacho Abad tras conocer el motivo que originó el asesinato en Bembibre, León: "Manda narices"

Un hombre de 63 años mata a culatazos con una pistola casera a otro hombre de 70 años en Bembibre, León. 'En boca de todos' accede, en exclusiva, a las declaraciones del autor de los hechos ante el juez.

El programa también ha podido saber que entre la víctima y el agresor ya había habido conflictos. En julio del pasado año, este hombre fallecido, ya había sido agredido e incluso la víctima había pedido una orden de alejamiento, que no se llegó a ejecutar. Hablamos con un testigo de aquella agresión.

Al conocer que la víctima había solicitado una orden de alejamiento, el programa localizaba en primicia a un testigo que presenció la primera disputa entre estos dos hombres en Bembibre. El testigo de esta primera paliza, aseguraba que el agresor no le mató en esa ocasión de milagro: "Le dio patadas y puñetazos rompiéndole las gafas y los dientes"

Nacho Abad desvela el motivo del asesinato

Nacho Abad comenzaba el programa señalando, que el programa había logrado descubrir el motivo por el que este hombre de 63 años había acabado con la vida de este otro vecino de 70 y mostraba su indignación en directo. "¿Saben por qué se produjo el asesinato y por qué coge una pistola y este hombre le revienta la cabeza? pues porque habían discutido por cómo funcionaba un motor diésel, manda narices", apuntaba.

Exclusiva 'En boca de todos': las imágenes del agresor ante el juez

Además, el programa ha podido acceder en primicia a las declaraciones de Alejandro, el presunto autor del asesinato ante el juez: "Él me agredió a mí primero y después me tuve que defender". Sobre la primera agresión de este hombre a la víctima en el año 2024 relataba: "Me levanté y dije: los hay que no tienen vergüenza ninguna. En ese momento, se levantó y me dio un golpe en el brazo, y yo cogí y me defendí", apuntaba.

El autor de este asesinato volvía asegurar que él no comenzó la disputa y contaba en detalle cómo comienza la pelea: "Me dio un golpe y yo lo eché al suelo. Se dio la vuelta y me dio con el bastón, yo traté de cogerlo y se rompió". Para finalizar, la jueza le preguntaba si golpeó a la víctima en la zona de la cara, y Alejandro, sin dudarlo, respondía con un rotundo "no" a su señoría.