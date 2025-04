Aseguran que los agentes no esperaron ni un segundo y que sacaron al niño de 16 años de malas formas del coche y que incluso, le rompieron las gafas. Algo que les llevó a perder los medios y comenzar el enfrentamiento. Al escuchar a Ildefonso relatar los hechos, Nacho Abad ha querido saber cuántos puñetazos le había dado él al guardia civil , pero el supuesto agresor no lo recordaba, pero sí que a él le dieron con una porra en la pierna, agresiones que se ven en el vídeo completo de la agresión .

El presentador le ha dicho que el guardia civil tenía la mandíbula rota , pero Ildefonso asegura que eso no es verdad porque sus suegros y familiares estaban en el mismo hospital y eso no sucedió así. Susana, la madre del menor, ha querido dejar claro que la guardia civil tiene la obligación de defender al ciudadano y no agredirle, algo que comparte con los ciudadanos.

“Si le pides el DNI, pídeselo de buenas condiciones, que no se está negando, te está diciendo que viene su abuelo con el DNI… está bien que un guardia civil amenace a un menor de edad”, aseguraba la madre del menor intentado explicar el motivo del comportamiento de su familia. Además, aseguran que es mentira que el guardia civil tenga la mandíbula fracturada “ El guardia civil salió el hospital antes que nosotros por lo que no puede tener la mandíbula partida … Yo quisiera que el vídeo se viera completo y se viera como tienen los brazos retorcidos al niño”.

La familia no se siente orgullosa de lo sucedido y se arrepienten de la agresión “No me parece bien que el guardia civil agreda a mi hijo ni que se agreda al guardia civil”. Ildefonso también se arrepiente de haber agredido al agente, pero “ ponte en mi lugar, si tu tienes hijos y se ve en mi lugar, ¿Qué haces? ”

Han insistido en que el vídeo que se ha publicado no está completo y no muestra las agresiones que recibió su familia. Además, ha insistido en que ellos no grabaron el vídeo y que no conocen a la persona que lo grabó y lo ha difundido. Además, han mostrado las denuncias, los partes médicos y la necesidad de que el menor acuda al psicólogo y tenga unas gafas nuevas.