“ Me voy a ir al psicólogo, Dr. Fuentes ábrame hueco, no aguanto más ”, ha exclamado Nacho Abad completamente desesperado ante el caso omiso que le estaban haciendo sus colaboradores durante un acalorado debate sobre las responsabilidades políticas en el caso de la Dana de Valencia .

“Estaba ilocalizable el señor Mazón mientras que la gente se estaba ahogando, estaban con el agua al cuello y es una vergüenza equiparar a alguien que no tiene nada que ver… No se puede jugar al juego de la mentira, no tiene las competencias el Gobierno, no se puede”, argumentaba de manera muy acalorada Sarah Santaolalla ante un argumento contrario de sus compañeros de mesa entre los que Antonio Naranjo parecía llevar la voz más dominante.