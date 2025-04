Esta vivienda unifamiliar situada en la localidad de Carranque, Toledo, tiene un alto valor sentimental para Paquita. Era de su madre y decidió alquilarla para poder vivir bien durante su vejez, pero sin embargo, para ella se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza. Tanto es así, que la inquiokupa no solo dejó de pagar sino que culpó a Paquita de un intento de suicidio.

Un equipo del programa, tras conocer este caso, conseguía primero hablar con la inquilina que no paga y señalaba: "Hemos tenido algunos problemas porque ella tenía que hacer algunos arreglos en la casa, pero no los realizó". Aún así, admite, que su situación es complicada y que por el momento no tiene a donde irse".