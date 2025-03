"Muy grave porque encima mataron a un profesor, mataron a una persona", ha comenzado. "Yo estaba dando clase, llamaron a la puerta y cuando abrí, había un niño que me disparó la flecha de una ballesta, que me dio en la cara. Yo me tiré hacia atrás, como vio que no me mataba, fue a por mí con un puñal", ha recordado.