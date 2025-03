Salió de las drogas, superó cinco intentos de suicidio y ahora ayuda a adolescentes

Algo de lo que, hoy en día, no está orgulloso: "Echo la vista atrás y me da mucha vergüenza", ha asegurado. No obstante, ahora está "muy bien", y agradece estar "vivo": "Yo ya me veía en la muerte. Tuve cinco intentos de suicidio, el último justo antes de entrar y ahora es una maravilla. Estoy con las pruebas de acceso a la universidad, me gustaría hacer trabajo social", ha finalizado.