Acto seguido, ha confesado el motivo por el que ha decidido no mostrar su cara: "Yo he tenido problemas con padres que te amenazan. Que estés amenazada y encima te vean la cara... No quiero problemas", ha admitido.

Momentos más tarde, ha compartido algunos episodios que sufrió en ese centro: "Una niña me dijo que no valía para nada, que me iba a matar, me dedicaba insultos como 'hija de p***'... Al final vas dando a los niños poder y no puede ser. Tú vas a la universidad y esto no te lo enseñan. Yo iba a sobrevivir. Y piensas que al final de mes, cobras. Es lo único que te place".