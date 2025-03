Dos alumnos confiesan sus intimidaciones a varios maestros

Momentos después, Alejandra preguntaba a los alumnos que se encontraban en el aula si alguno había visto o cometido alguna de estas actitudes y dos de ellos confesaban. "Cuando estoy... Me encaro, me pongo muy alterado. También me pasa con el maestro de educación física. Jugando el fútbol le digo 'a mamarla' y esas cosas. Cuando me peleo, me pongo a llorar de los nervios y pierdo el control y no me puedo tranquilizar", contaba el primero.