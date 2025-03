“A las diez de la mañana, una hora transitable, a los cinco minutos ya he recibido el primer aviso de un vecino que venía con la capucha puesta de qué estaba grabando, qué estaba mirando, qué estaba haciendo… Así cuatro veces hasta que el último ya me ha invitado de una forma más o menos simpática, con un fardo de billetes en la mano, a salir de esta zona”, aseguraba.