Por último, la alcaldesa de Paiporta cuenta a las cámaras de 'Todo es mentira' lo que le ha pedido a Papá Noel: "Yo no le he pedido nada porque, como he perdido todo, le he dicho a mi marido que el árbol va a estar lleno de un secador, una plancha para la cocina... Cosas que vamos a volver a necesitar cuando podamos volver a casa".