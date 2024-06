Un hombre mata a su mujer y al hijo de ella en Benaguasil, Valencia, y después se suicida

El aviso entró al 112 a las 15 de la tarde. Agentes de la Benemérita se han desplazado hasta el chalé del municipio, donde han encontrado los tres cuerpos. La mujer no estaba registrada en el Sistema VioGen, no existían denuncias previas y el hombre tenía permiso de armas. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que la mujer tenía otra hija de otra relación, que es mayor de edad y que no se encontraba en ese momento en la vivienda.