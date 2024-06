Asesinato de Borja Villacís: se investigan a más presuntos implicados y no se descartan nuevas detenciones

Los tres detenidos por el asesinato de Borja Villacís han pasado a disposición judicial. De momento, ninguno ha colaborado con la Policía. Según informa Diego Arce y Raquel Duvas, Kevin e Ismael ha pasado la noche en los calabozos de los juzgados de Illescas y María José en los juzgados de Plaza de Castilla. Las autoridades no descartan la hipótesis de que haya más detenciones sobre este asesinato que ocurrió tras quedar en El Pardo para pegarse , ya que los presuntos asesinos y la víctima se conocían.

Los jóvenes se habían dado a la fuga y escondido en un chalet okupa en Yuncos. Continúan investigando a otros posibles implicados y no descartan nuevas detenciones. Los agentes del Grupo V del Homicidios de la Policía Nacional de Madrid tienen cada vez más claro que Borja Villacís no sería el objetivo de los detenidos, sino que habría acudido a la acta como mediador o acompañantes de sus amigos y el clan de los toledanos. Aun así, no descartan que se tratase de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. Las actuaciones han sido declaradas secretas.