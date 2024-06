Tomarse una bebida energética es lo mismo que tomarse dos cafés de golpe , o incluso más. Una chica comenta que las toma para despertarse o estudiar mejor . Un chico dice: “Me lo pide el cuerpo al final, porque sino es que me caigo”. Los efectos de su consumo pueden ser muy peligrosos. Un joven afirma: “Me estimula muchísimo y luego a lo mejor me da un bajón”. Otro chico declara: “Me aceleraba mucho y no dormía bien por las noches”.

Rosaura Leis recoge algunos de sus efectos: “La falta de sueño, la irritabilidad, la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Tiene efectos en los niños sobre su presión arterial, sobre su colesterol e incluso el depósito de sal en el hígado”. El estilo de la vida de los jóvenes ha cambiado. Uno expresa: “Yo, por ejemplo, estudio con el IPad todo el rato”. Otro dice: “A veces yo no hago deporte y debería hacer más”. Un joven afirma: “Yo me levanto y me bebo tres latas, porque si no, no echo yo mi día”.