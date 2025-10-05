Las autoridades gazatíes cifran en más de 67.100 los palestinos muertos en la ofensiva israelí desde octubre de 2023

El Gobierno de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha denunciado que se han producido al menos 93 bombardeos israelíes que han dejado más de 70 fallecidos, muchos de ellos niños, en el enclave palestino. Informan en el vídeo Laura de Chiclana y Aurelio Megia.

De este modo, queda evidente que el Ejército de Benjamin Netanyahu desoye la petición que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su plan para la paz. Este sábado por la mañana, los palestinos que aún no han huido del norte de la Franja seguían rescatando cadáveres de entre los escombros.

Los ataques israelíes también han golpeado en dos zonas que supuestamente habían sido declaradas como seguras por Israel, como son los campamentos de refugiados de Nuseirat y de Al-Mawasi.

Más de 67.100 palestinos muertos

Las autoridades gazatíes han cifrado este domingo en más de 67.100 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos 65 muertos durante el último día.

"El balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 67.139 mártires y 169.583 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha indicado el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, en el que detalla que durante las últimas 24 horas han llegado a los hospitales que aún siguen operativos 65 cadáveres y 153 heridos.

De este modo, ha indicado que entre los fallecidos figuran dos palestinos tiroteados por las fuerzas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria -lo que eleva a 2.605 el total de muertos en estos sucesos-, al tiempo que ha apuntado que desde el 18 de marzo, cuando Israel rompió el alto el fuego pactado en enero y relanzó su ofensiva se han confirmado 13.549 víctimas mortales y 57.542 heridos.

El balance incluye además una muerte por hambre y desnutrición. Así, hasta la fecha han muerto por estas causas 460 personas, incluidos 154 niños, una cifra que incluye 182 fallecidos, entre ellos 39 niños, desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto el norte de la Franja como una zona de hambruna.

El Ejército israelí ha lanzado una ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza con el objetivo de capturarla, lo que ha ahondado la crisis humanitaria en la zona y ha provocado la huida de cientos de miles de personas hacia el sur ante los ataques israelíes y sus órdenes de evacuación.

En la última semana, la presentación del plan de paz del presidente Donald Trump para Gaza ha desatado las especulaciones sobre un inminente alto el fuego. Sin embargo, Israel continúa con su actividad militar en el enclave palestino.