Entre los españoles que viajan en el avión se encuentran Ada Colau y Jordi Coronas

El ministro ha explicado en redes sociales que el Gobierno sigue ofreciendo protección diplomática y consular al resto de los españoles

El avión con el primer grupo de activistas españoles de la Flotilla Global Sumud liberados por Israel ya ha aterrizado en España.

Entre los españoles que viajan en el avión que ha partido de Tel Aviv se encuentran el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas y la exalcaldesa Ada Colau, pero no los tres representantes de Podemos que viajaban en la Flotilla, Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez, que se han negado a firmar la extradición, como sí han hecho los 21 integrantes que regresarán a España este domingo.

El ministro ha explicado en redes sociales que el Gobierno sigue ofreciendo protección diplomática y consular al resto de los españoles que permanecen en Israel "para garantizar sus derechos hasta que recobren la libertad".

Teléfonos habilitados para las familias de los españoles retenidos

Desde el primer día hay teléfonos habilitados para las familias de los españoles retenidos y que estarán operativos hasta que todos se encuentren en libertad. Los teléfonos son el +34 91 000 1249 y el teléfono de emergencias consulares Tel Aviv +972(0)505772641.

Poco después del anuncio de Albares, el Ministerio de Exteriores israelí ha confirmado en su cuenta de la red social X la partida de su avión desde Tel Aviv con destino a España, acompañados de otros ocho tripulantes de Portugal y Países Bajos, todos ellos descritos como unos "provocadores".