Guillermo Fernández Vara luchaba contra un cáncer desde diciembre de 2023

Fue presidente de Extremadura durante 12 años en dos etapas diferentes

Guillermo Fernández Vara ha muerto a los 66 años a causa de un cáncer de estómago. El que fuera presidente de la Junta de Extremadura durante 12 años y azote de Sánchez acabó después comulgando con los postulados del presidente del Gobierno. Gran defensor de las políticas sociales y la sanidad pública, en sus últimos años el político dio grandes muestras de entereza frente a su enfermedad. La noticia de su fallecimiento ha desatado una oleada de reacciones.

Guillermo Fernández Vara era socialista de vocación. No se entiende de otra manera que el hijo de un juez, educado con los jesuitas y médico forense, decidiese regalar su tiempo de concejal en su pueblo, Olivenza, de apenas a 11.000 habitantes.

Un histórico socialistas como Juan Carlos Rodríguez Ibarra le recogi�ó de allí para acabar haciéndole consejero de Bienestar Social y luego de Sanidad y Consumo de Extremadura. Cuando después le toco ser su sucesor Ibarra le dijo o que "había estado preparado sin saberlo".

Presidente de Extremadura durante 12 años

Y Vara fue presidente de Extremadura durante 12 años en dos etapas diferentes con un parón en medio por un insólito pacto entre PP e Izquierda Unida que dio el poder a Monago entre 2011 y 2015.

Durante años fue, aunque sereno, junto a Lambán y Page, fue uno de los dirigentes críticos con Sánchez. No apoyó la candidatura de Sánchez a liderar el partido y vio con buenos ojos su expulsión en 2016.

Después en 2023, llegaría a ganar las autonómicas para no gobernar, PP y vox se lo impidieron esta vez. Ese mismo año anunció que padecía cáncer de estómago. Desde entonces se quedó en un segundo plano, pero sin dejar del todo la política.

Era vicepresidente segundo del Senado y participaba en actos, cada vez más espaciados, donde exhibía una enorme entereza.

El barón de la vieja escuela terminó abrazó los nuevos tiempos de la política, se volvió un converso, incluso orgulloso del sanchismo y de lo que llamó la "escuela de la resistencia" del presidente del Gobierno.

Guillermo Fernández Vara ha muerto a los 66 años dejando esposa y dos hijos. No quería homenajes.

En una de sus últimas intervenciones dejó una frase que pocos entienden hasta que es muy tarde. Dijo: “El pasado es historia, el futuro es un misterio, el hoy es un regalo por eso se le llama presente”.

Familiares y autoridades dan su último adiós

Tras conocer la noticia, amigos, familiares y varios compañeros de profesión se han acercado hasta el tanatorio de Puente Real de Badajoz para dar su último adiós al exmandatario, tal y como informa en el vídeo Nerea Navarro.

En las redes sociales, se han sucedido las reacciones. Compañeros de partido y adversarios políticos han querido expresar públicamente su pesar. Desde el Gobierno central hasta dirigentes autonómicos, las redes se han llenado de mensajes de reconocimiento a quien fue durante décadas una figura clave del socialismo extremeño .

El actual líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha sido uno de los primeros en reaccionar a la noticia y ha lamentado que con él se va uno de los referentes de Extremadura

También la actual presidenta de la Junta y líder el PP extremeño, María Guardiola, se ha sumado a las condolencias, asegurando que se va una figura clave de la política regional.

"Ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público. Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España", ha destacado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, con quien coincidió durante nueve años como gobernantes de sus respectivas comunidades, también ha lamentado su fallecimiento.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se ha mostrado consternada por la muerte del exmandatario extremeño.

Y los reyes también han lamentado la muerte del expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara, a quien se han referido como "un servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad, defendiendo siempre sus ideas con convicción, pero desde la templanza y la moderación".

Las muestras de afecto reflejan el peso político y humano de Fernández Vara, una figura que marcó la historia reciente de Extremadura.