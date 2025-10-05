21 de los 49 españoles que formaban parte de la Flotilla retenidos en Israel abandonarán Tel Aviv este domingo

Estos 21 españoles han aceptado firmar un documento en el que aceptan que han entrado de manera ilegal a Israel

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que "si nada se tuerce" un grupo de 21 españoles que formaban parte de la Flotilla retenidos en Israel abandonarán Tel Aviv este domingo para llegar a España "a lo largo del día de hoy".

"Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores hemos ya organizado todo para que hoy mismo puedan volar a Tel Aviv. Desde Tel Aviv tenemos el acuerdo de las autoridades israelíes y, si nada se tuerce, hoy mismo, a lo largo del día, llegarían a España el primer grupo de 21 españoles y españolas de los 49 en total que, en estos momentos, tenemos en nuestra lista", ha afirmado el ministro en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE.

Estos 21 españoles aceptan que han entrado de manera ilegal a Israel

Estos 21 españoles, según ha explicado Albares, han aceptado firmar un documento en el que aceptan que han entrado de manera ilegal a Israel, lo que permite "una salida muy rápida". "Esa retención por parte de Israel tiene que terminar inmediatamente y sus derechos tienen que estar respetados y su integridad física garantizada", ha declarado.

El ministro se ha mostrado prudente y ha recalcado que hasta que no estén en el avión los 21 españoles no se puede "confirmar al 100%". "Todo apunta a que sí tenemos el ok de las autoridades israelíes. Esperemos que no se malogre nada en el último momento y no ocurra ningún contratiempo", ha indicado.

Albares ha desvelado que el cónsul español en Tel Aviv lleva varias horas en el centro donde están los españoles y que tiene la orden de "volver cada día hasta que el último esté en libertad".