Cómo usar el autobús sin conductor de la Casa de Campo: horarios, cupos y hasta cuándo estará disponible

Madrid se asoma al futuro del transporte urbano con un experimento que fusiona tecnología y movilidad: un autobús eléctrico completamente autónomo que ya circula por los senderos de la Casa de Campo. No se trata de una película de ciencia ficción, sino de un proyecto piloto impulsado por la EMT de Madrid en colaboración con el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia. Te contamos cómo usarlo, dónde, cuándo y todo lo que debes saber.

Ruta, paradas y cupo máximo

El autobús autónomo recorre un trayecto circular de 1,8 kilómetros dentro de la Casa de Campo, con seis paradas que permiten subir y bajar en puntos seleccionados del parque. Tiene una capacidad máxima para 12 pasajeros, algo acorde a su carácter experimental y que explica el porqué de su tamaño reducido en comparación con los autobuses convencionales.

El vehículo funciona con nivel de automatización 4, lo que le permite reconocer semáforos, peatones, ciclistas y decidir cuándo acelerar, frenar o girar por sí mismo, sin intervención humana salvo en casos puntuales de emergencia.

Está en servicio de lunes a viernes, en un horario comprendido entre las 12:00 y 17:00 horas. Durante ese lapso horario, puedes subir cuando quieras, siempre que no se supere la capacidad de 12 plazas. No hay más restricciones más allá de esta cifra, ni plazas reservadas para determinados colectivos. Además, el servicio es gratuito para los usuarios durante esta fase piloto.

Eso sí, no se trata de un servicio que haya llegado para quedarse, sino que este autobús autónomo estará disponible desde el 15 de septiembre de 2025 hasta el 24 de octubre de 2025, dentro del marco de la Semana Europea de la Movilidad y el proyecto piloto en Madrid.

Consejos para usarlo

Acude dentro del horario establecido de 12:00 a 17:00 en días laborables.

Verifica que no esté lleno (12 personas) en el momento de tu llegada.

Ten en cuenta que al ser un trayecto de 1,8 km, la duración no será larga: su naturaleza es la de un servicio de prueba.

Puede haber un operador de seguridad a bordo, que estará listo para intervenir si fuera necesario, aunque el vehículo opere de forma completamente autónoma.

El vehículo opera a lo largo de una serie de rutas predefinidas dentro del parque, por lo que no puedes pedir desviaciones, ni tampoco paradas especiales.

Lo que cambia frente al autobús convencional

En primer lugar, no hace falta billete, ni tampoco validarlo, al tratarse de un servicio gratuito que está en fase piloto. Este autobús no cuenta con conductor humano, al tratarse de un vehículo autónomo con capacidad limitada y velocidad reducida para aumentar la seguridad. La velocidad del autobús ronda 15 km/h y puede alcanzar un máximo de 40 km/h, aunque no lo hace en este periodo de pruebas inicial.

Su funcionamiento depende completamente de lo que captan los sensores, el GPS diferencial y los algoritmos que controlan todo, desde las puertas y rampas de accesibilidad, hasta las aceleraciones, frenadas e intermitentes en tiempo real.

Se trata de una experiencia directa con la movilidad del futuro, dentro de un entorno urbano real. Además, al usarlo contribuimos a algo que puede marcar la evolución del transporte público y la integración de tecnologías autónomas. Para quienes disfrutan de la tecnología, es una oportunidad de vivir de cerca una innovación en el espacio urbano.