Las palabras del exministro han sido claras y tranquilizadoras: para él, no estamos a las puertas de ninguna guerra a escala global debido precisamente al potencial disuasorio de las armas nucleares. “Cualquier conflicto corre el riesgo de una escalada que termine en un desastre nuclear que acabaría con la humanidad. Creo que eso es una exageración digna de Donald Trump ”, ha explicado.

Si es el potencial nuclear lo que puede disuadir a otros países de iniciar un conflicto mundial, Nacho Abad ha planteado si España debería tener su propio arsenal, pero Margallo ha explicado que eso es imposible. “España no puede tener cabezas nucleares porque forma parte del Tratado de No Proliferación”, ha añadido. Esto supone que España, como otros países, firmó que no habría más estados que tuviesen armamento nuclear.