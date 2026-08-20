Para Hugo Martínez, una de los argumentos de Alfonso Serrano sirve para convalidar una noticia "que ya era grave"

En Mediaset Infinity encontrarás todos los programas completos de 'Todo es mentira'

Compartir







Al volver de publicidad, 'Todo es mentira' continúa con su entrevista a Alfonso Serrano para descubrir de mano del secretario general del PP en Madrid para qué se compró el polémico ático de Chamberí.

"Ya se ha dicho por parte de la Comunidad de Madrid que el objetivo era buscar, no una residencia, sino un espacio para unas obras que se van a cometer en Sol", señala el entrevistado.

Sin embargo, este argumento no es comprado por Laila Jiménez dado que era conocedor que ese espacio no se podía utilizar como oficinas. "Lo que no se ha comprado es un inmueble para ser residencia oficial durante la presidencia porque si hubiera sido así, las cosas se hacen de otra manera", insiste Serrano.

En cuanto a fechas, asegura que, si miran la hemeroteca, encontrarán que Ayuso estaba buscando piso antes de que la compra del ático se fraguara.

Es cuando la presentadora le da la palabra a Hugo Martínez, diputado de Más Madrid, cuando la tensión se incrementa.

El intenso debate de Serrano y Hugo Martínez

"Alfonso ha convalidado por primera vez una noticia de hace unos meses del 'Diario.es'. Yo pedí, personalmente, la comparecencia del cargo público del que se había hablado en esa noticia y el PP la vetó. Esa noticia es muy interesante porque lo que decía era Ayuso estaba buscando un inmueble y quien lo estaba negociando era un cargo de la Comunidad de Madrid, con lo cual está convalidando una noticia que ya era grave que era poner la Comunidad de Madrid al servicio de los deseos inmobiliarios de Ayuso", señala tajante el diputado.

Al escucharle, Alfonso Serrano se echa las manos en la cabeza. Ambos entran en un intenso debate, razón por la cual Hugo Martínez afirma: "Entiendo que estés nervioso". ¡No te lo pierdas y dale play!