Cuarto Milenio 04 OCT 2026 - 23:52h.

José Manuel Nieves y Ricardo Díaz analizan el peligroso mercado negro de las momias y la amenaza a la que nos enfrentamos: “Liberan esporas dormidas durante miles de años” Descubre más de 'Cuarto Milenio' en Mediaset Infinity

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El mercado negro de restos de momias egipcias que en Internet crece como la espuma representa sin duda alguna una grave amenaza de bioseguridad y salud pública.

Y es que, lejos de tratarse de la mística "maldición de la momia", la ciencia ha demostrado que el comercio ilegal de estos restos está exponiendo a vendedores, compradores y trabajadores postales a peligros biológicos y químicos reales con los que nunca antes se había enfrentado el hombre moderno.

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Tal y como ha explicado Ricardo Díaz, catedrático de ingeniería química, los tejidos blandos de las momias preservados durante siglos en la soledad de sus tumbas son el hogar perfecto para microorganismos que han permanecido en estado latente durante miles de años.

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La manipulación y el almacenamiento de estas esporas de hongos letales puede liberar en el aire esporas fúngicas peligrosas, siendo el patógeno más común el hongo Aspergillus. Si una persona inhala este hongo puede provocar micosis severas en el tracto respiratorio, algo que le ocurrió en el pasado a distintos arqueólogos que abrieron tumbas antiguas.

Aunque la probabilidad de un contagio masivo de enfermedades antiguas ya erradicadas a personas sanas es baja, lo cierto es que el riesgo aumenta exponencialmente en personas inmunodeprimidas, en quienes estas infecciones podrían ser mortales.

El peligro de las sustancias tóxicas de la momificación

Por si todo esto fuera poco, en los métodos históricos de preservación y embalsamamiento se utilizaban con frecuencia sustancias altamente tóxicas que, si han logrado preservarse con el paso de los años, podrían entrar en contacto directo con la piel o las mucosas si no se utilizan los medios de protección adecuados.