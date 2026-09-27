Cuarto Milenio 27 SEP 2026 - 23:40h.

David Alandete y José Miguel Gahona analizan en la nave del misterio uno de los sucesos más perturbadores de los últimos tiempos

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Se cuentan por millones las escenas de las muchísimas snuff movies que fueron halladas en la conocida como ‘Casa de los horrores de Filadelfia’, un lugar por el que habrían pasado decenas de mujeres de las cuales algunas se encuentran desaparecidas.

En esta casa se grababan películas aterradoras en las que mujeres eran sometidas a abusos y vejaciones por parte de un individuo que resultó ser el propietario de la vivienda y que falleció en el año 2025.

La policía investiga desde hace meses esta vivienda de Filadelfia en la que se han hallado drogas, armas de fuego y miles de vídeos y fotos de actos sexuales y torturas en los que aparecen, al menos, siete mujeres que llevaban años desaparecidas.

Así se destapó el horror

Todo comenzó durante el verano de 2026 con lo que parecía un arresto rutinario en el centro histórico de la ciudad. Eugene Horsch, un hombre de 44 años condenado anteriormente por posesión de drogas, le presentaba a un policía placas de agente federal falsificadas y hacía saltar todas las alarmas.

En su coche se hallaban armas de fuego y drogas, además del hecho de que la mujer que acompañaba a Horsch presentaba un documento de identidad que pertenecía a una desaparecida en Filadelfia en 2023.

Cuando se registró por primera vez el domicilio de Horsch, en un barrio de clase trabajadora en el norte de la ciudad, se hallaron municiones, más drogas y una enorme cantidad de productos químicos.

Con Horsch bajo arresto preventivo, las autoridades exhaustivamente la propiedad llegando incluso a excavar en las tuberías debajo de la vivienda para tomar muestras. Semanas más tarde, se informaba del hallazgo de unas 600.000 fotos y 70.000 vídeos que incluían imágenes tomadas en el interior de la casa.

Dos muertes aparentes

En opinión del forense que analizó el material hallado en la casa, al menos dos de las mujeres que aparecen en las imágenes podrían haber muerto a causa de estrangulamientos, dos mujeres que han sido identificadas como personas desaparecidas en los años 2012 y 2018 respectivamente.

Fue el propio Eugene Horsch quien dijo poco después que había identificado en las imágenes a su padre, Raymond Horsch, fallecido en 2025.

Según los agentes, en varias escenas se ve a Raymond Horsch estrangulando a una mujer a la que identificaron como Nicole Fusaro. También se explicó que se ha identificado en total a unas 60 personas en los vídeos hallados en la casa de Olney, y que una decena de ellas fallecieron por sobredosis con posterioridad a la grabación de las perturbadoras imágenes.