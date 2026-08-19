Así ha sido el intenso debate entre los colaboradores y la corresponsal en el norte de África Beatriz Mesa

Los programas completos de 'Todo es mentira': en Mediaset Infinity

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La corresponsal en el norte de África y politóloga, Beatriz Mesa, asegura en 'Todo es mentira' que el envío masivo de migrantes a Ceuta fue "una respuesta política a un mensaje político del Parlamento español" al haber erosionado su soberanía con su actuación en el Sáhara.

Una justificación cargada de argumentos que los colaboradores del programa han tildado de "propaganda", generando así un intenso debate.

Tensión entre los colaboradores y Beatriz Mesa

Tras los mensajes que lanza la periodista, Pilar Rahola los rebate asegurando que Marruecos cuenta "con más del 55% de la población joven con deseos de escaparse de un país donde hay una miseria económica importantísima, donde no funcionan los servicios públicos, donde un 1% de la población se queda con la mitad de la riqueza, con una monarquía que hace una permanente persecución a la disidencia y donde el gobierno marroquí juega con el tema migratorio en su política exterior": "Esto no me lo invento yo".

Los argumentos con los que responde Beatriz Mesa no logran convencer a la colaboradora, quien considera que son "una propaganda del régimen de narices".

Javier Chicote, por su parte, rechaza lo que él ha considerado un paralelismo por parte de la periodista entre Ceuta y el Sáhara: "Ceuta nunca jamás, ni un segundo, ha sido Marruecos. El Sáhara era una colonia española y, como toda colonia se tenía que descolonizar para que los colonos decidieran su futuro y Marruecos lo ocupó".

Es cuando Beatriz Mesa le responde que no puede darle en esos instantes una lección de historia cuando la tensión salta entre ambos: "Usted no me tiene que dar ninguna lección de nada porque yo a usted no le estoy dando lecciones. Usted está colocándonos la propaganda del régimen de Marruecos y no se lo vamos a consentir, es así de sencillo". Si quieres ver el debate completo, solo tienes que darle play al video principal.