Enrique Roviralta, presidente de médicos de Ceuta, advierte sobre la situación en Ceuta tras los casos de sarna

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20 días después de que empezara la crisis migratoria en Ceuta, las condiciones sanitarias se están complicando tras detectarse, al menos, 14 casos de sarna entre los militares desplazados hasta la ciudad autónoma.

Los militares habían sido alojados en unas dependencias en desuso, sin un mantenimiento adecuado, en situación de hacinamiento y con antecedentes de plagas similares.

En 'Todo es mentira' reciben al presidente de médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, quien en el programa anterior ya advirtió sobre los riesgos epidemiológicos que podían llegar a Ceuta.

La advertencia de Enrique Roviralta

Según el médico, este es solo un ejemplo de lo que advertía el lunes 17 de agosto: "Este puede ser un caso de un brote epidémico que ya ha saltado a la población local. Han dicho 14 y yo estoy oyendo, habría que confirmarlo, de que son bastantes más casos. Pudieran ser hasta 30".

Y es que contabilizar los casos o las diferentes enfermedades que pueden tener algunos de los migrantes es muy complejo por un motivo: "Ellos ya empiezan a ver el hospital con cierto temor porque su máximo miedo es ser deportados a Marruecos".

"En epidemiología no debes esperar a que aparezca un caso porque cuando lo haga, lo más seguro es que tengas más casos", añade Roviralta.

Por lo tanto, su postura es clara: "Ni las bacterias, ni los virus entienden lo políticamente correcto. Si tú les das el caldo de cultivo perfecto que es tener a personas hacinadas, mal alimentadas, sin higiene, sin acceso a posible agua potable, esto deriva en una bomba epidemiológica".

"Esto es un auténtico despropósito desde el punto de vista médico, científico y epidemiológico. Esto está superando con creces la capacidad de la comunidad autónoma e, insisto, está poniendo en evidencia que el Gobierno se lo tome enserio y se declare el estado de emergencia", solicita el experto.

Desde una epidemia de sarna, a una de sarampión o a la más silenciosa que ya está en Ceuta: "Cada vez hay más personas que están sufriendo trastornos ansiosos-depresivos".