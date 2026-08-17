Melchor León asegura que no es el único del PSOE de Ceuta que está disconforme con la actuación del Gobierno central

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Continúa la lluvia de críticas al Gobierno por su gestión en la crisis de Ceuta. En esta ocasión, el origen de dicha crítica es el propio Partido Socialista: Melchor León, diputado por el PSOE en la Asamblea de Ceuta ha cargado a través de redes sociales contra el delegado de Gobierno en la ciudad, llegando a pedir su dimisión.

En 'Todo es mentira' saludan al protagonista de la noticia, quien además es vicepresidente de la Asamblea, para descubrir los motivos que le han llevado a tomar esta tajante decisión.

El motivo por el que pide su dimisión

El motivo por el que lo hace es "claro" y "evidente", asegura. "La situación que estamos viviendo en Ceuta es completamente dejadez por parte del Gobierno central aunque el Gobierno central sea de mi propio partido", informa Melchor León.

Y es que el diputado socialista consideraría que estaría siendo "hipócrita" si, como ciudadano ceutí y diputado de la Asamblea de Ceuta, no denunciara esto: "Él es el máximo responsable del Gobierno a nivel nacional aquí en Ceuta y después de 18 días, aquí no tenemos ninguna solución".

En qué miente el Gobierno, según el propio diputado

En un comunicado publicado en sus redes sociales ha asegurado que no va a permitir que el Gobierno siga mintiendo a la sociedad pero, ¿a qué se refiere?

"Marlaska se fue al día siguiente de la crisis diciendo que ya había normalidad y que solamente quedaban 2.000 personas. 17 días después, las imágenes de la ciudad lo desmienten completamente", explica.

Melchor León asegura que desde Ceuta exigen "una solución urgente", que actúen y que decretasen el estado de alarma. "Se negaron completamente", afirma.

Melchor León asegura no ser el único crítico con el Gobierno

"Son muchos compañeros del PSOE de Ceuta los que me han hablado por privado y piensan completamente igual que yo", revela el diputado.

Sin embargo, "tienen miedo de las represalias que el partido pueda tomar contra ellos", asegura. "Yo, como soy diputado y tengo el honor de poder representarlos a ellos, no tengo miedo a poder decir la verdad porque lo que no se puede es engañar a las personas para sacar rédito político como están haciendo algunas personas de mi partido", añade.

A pesar de sus críticas, confiesa que nadie del partido se ha puesto en contacto con él: "Hicimos varias peticiones desde el minuto uno y nadie se ha puesto en contacto".

"Hay que exigirles porque, si fuera el PP el que estuviera gobernando, la gente que está ocupando cargos de libre designación, como el delegado de Gobierno, sería el primero en atacar y criticar al Gobierno. Nosotros no estamos atacando a nadie, estamos exigiendo que el que tengas las competencias sea el que cumpla con su obligación. Es lo que vamos a denunciar siempre y no nos vamos a callar", continúa el diputado.

En cuanto a si cree que esta denuncia tendrá consecuencias para él, responde: "Lo que menos me importa ahora es mi futuro dentro del partido. Lo que más me importa como ciudadano de Ceuta es que recuperemos la normalidad".