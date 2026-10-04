Cuarto Milenio 04 OCT 2026 - 22:25h.

Iker Jiménez y Carmen Porter visitan las pirámides de Gyeongjun y nos cuentan todos sus misterios y enigmas ocultos

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Iker Jiménez y Carmen Porter comparten en 'Cuarto Milenio' su crónica sobre uno de los lugares más enigmáticos de Corea del Sur, localizado en Gyeongju. Concretamente, bajo las apacibles montañas de este lugar se oculta un gran misterio arqueológico. Lo que durante siglos parecieron simples montículos cubiertos de tierra, en realidad eran antiguas tumbas reales erigidas por el antiguo reino de Silla.

Unas tumbas selladas herméticamente y que permanecieron ocultas durante 1.500 años. Algunas alcanzan los 120 metros de longitud, 80 de anchura y 22 de altura. Sus puertas fueron mimetizadas con tierra y vegetación para proteger los cuerpos de los gobernantes y sus preciados tesoros. Se dice que incluso los propios constructores se habrían quedado enterrados.

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No sería hasta 1921 cuando uno de los vecinos de la localidad comenzó a excavar una de estas colinas para construir su casa y descubrió que aquella montaña ocultaba algo mucho mayor. Y es que varios niños encontraron piezas de jade y amuletos en la tierra, lo que reveló que se encontraban ante antiguos enterramientos.

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Coronas de oro y otros tesoros bajo las montañas de Gyeongju

Con el paso de los años, los arqueólogos comprobaron que Gyeongju estaba rodeada de enormes tumbas artificiales y que muchas de ellas todavía permanecían intactas. Entre los hallazgos aparecieron pequeñas figuras consideradas representaciones fetales, relacionadas con una posible veneración del embrión humano. Una revelación que llevó a establecer un paralelismo con chamanes y sus rituales.

La investigación avanzó y se desató una auténtica "fiebre de oro" al encontrar numerosas piezas de lo más llamativas, entre las que destacan las imponentes coronas de oro, de las que tan solo se han hallado seis ejemplares únicos en el mundo, así como miles de objetos de oro, que nos permiten adentrarnos en la dinastía de Silla, una de las más desconocidas de la historia. Además, destaca el hallazgo de una joven con signos de un posible sacrificio añadió todavía más preguntas a esta historia.

Hoy, muchas de estas tumbas continúan intactas bajo las montañas. Centenares de ellas permanecen sin abrir, guardando bajo tierra nuevos capítulos de una dinastía que aún tiene mucho por revelar.