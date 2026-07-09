Horizonte Madrid, 09 JUL 2026 - 23:36h.

Irene Tabera, autora de la noticia, informa sobre el contenido de los chats que demostrarían la obsesión de Sánchez por Ayuso

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Hablando sobre las preocupaciones de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno ha confesado en más de una ocasión que le inquieta la situación de Madrid. Tanto es así que en 'OKDiario' han conseguido unos mensajes que "prueban esa obsesión entre el Sánchez, Ábalos y Ayuso" y los cuales detalla la autora de la noticia, Irene Tabera, en 'Horizonte'.

El contenido de los mensajes que demostraría su obsesión

Según explica la periodista, los mensajes fueron enviados entre los años 2020 y 2024 y pertenecen a conversaciones entre el presidente del Gobierno y José Luis Ábalos. "Lo que se puede leer es una evidente obsesión con Isabel Díaz Ayuso", señala Irene Taberna.

Y es que en dichos mensajes, el exministro de Transportes ejercía el trabajo de "clipping" y le pasaba a Sánchez "noticias en contra de Ayuso, noticias de su hermano...". Sin embargo, "hubo una cosa que les obsesionó mucho": "Las elecciones del 4 de mayo en las que el PSOE se dio un batacazo porque igualó en escaños a Más Madrid e Isabel Díaz Ayuso rozó la mayoría absoluta".

"Pedro Sánchez ordenaba a Ábalos que se recurriera que se había incluido dentro de la lista del PSOE de Madrid a Toni Cantó, un diputado que estaba empadronado fuera de Madrid y hubo que rehacer la lista por la ley electoral", informa.

Fue esta la razón por la que "Sánchez se mofaba de Ayuso": "Decía que vaya ridículo y vaya escándalo". No obstante, Ramón Bermejo recuerda la ocasión en la que le ocurrió al propio Ábalos cuando se encontraba de residente en Valencia