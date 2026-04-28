Por WhatsApp y en menos de 13 minutos, así expulsó VOX a Ortega Smith del partido

‘El Mundo’ publica la conversación en la que se votó la expulsión del fundador del partido de VOX por orden de Santiago Abascal

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Dos minutos para votar y 13 para expulsar definitivamente a Javier Ortega Smith del partido, fue el tiempo que necesito Santiago Abascal para que su equipo ejecutara vía WhatsApp su decisión de dejar de contar entre sus filas con uno de los fundadores del partido.

El diario ‘El Mundo’ ha sacado a la luz los mensajes de WhatsApp mediante los que Javier Ortega Smith fue expulsado del partido que fundón la intención de acabar con el bipartidismo PSOE-PP. Una conversación dirigida por Ignacio Garriga, quién en menos de dos minutos llamó a la votación para el cese de Smith y que en 13 minutos, al ver que el fundador no abandonaba el grupo, creo uno nuevo para dejarle fuera. Una conversación tuvo lugar el pasado 22 de diciembre a las 19:07 horas de la tarde siguiendo las instrucciones de su cese inmediato, según aseguran, de Santiago Abascal, el líder de partido: “Esto no es algo que te pido yo, es algo que te pide Santiago Abascal”.

Esteban Urreiztieta, subdirector de ‘El Mundo’, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para contarnos los detalles de la información. Respecto al control absoluto de Abascal sobre los miembros del partido, se ha referido a las conversaciones, y respecto al funcionamiento interno del partido, asegura: “VOX llegó para acabar con el bipartidismo y esto es un retrato para ver cómo funcionan las cosas internamente en VOX… No dio ni siquiera tiempo para leer la información que envió Garriga a los militantes…”.

Javier Ortega Smith, uno de los fundadores del partido, está totalmente apartado de la organización verde, ha denunciado este tipo de actuación y “está en guerra absoluta con la asociación”.

Acusan a Ortega Smith de acosar a una trabajadora de baja por maternidad: “¿Te tiras todo el día dando el pecho?”

Una trabajadora de VOX ha acusado a Ortega Smith por acosarla por haber disfrutado de su baja maternal. Una acusación en la que se han aportado supuestas conversaciones con el fundador del partido de Santiago Abascal y que se produjo justo el mismo día que ella se reincorporaba a su puesto tras la baja de maternidad.

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