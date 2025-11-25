El argot de los presuntos corruptos con las mascarillas en Almería: de las chistorras a las muelas

Daniel Montero 25 NOV 2025 - 19:33h.

En vez de chistorras y lechugas aquí la presunta trama habla de dentistas y muelas.

Ha dimitido el alcalde de Fines, uno de los investigados por la corrupción de las mascarillas en Almería.

Novedades en trama de adjudicación de contratos públicos en la diputación de Almería. Ha dimitido el alcalde de Fines, uno de los investigados. Además según la UCO, usaban palabras clave. Esta vez no eran chistorras o lechugas. Esta trama usa otros términos más relacionados con la odontología. Usan “dentista” por ejemplo, para referirse a “mordidas”, pero hay más.

"Tengo las muelas picadas por tu culpa. He pedido cita para ir al dentista” llegaban a decir. El expresidente de la Diputación de Almería y dos de sus vicepresidentes acuñaron un nuevo término para referirse a las mordidas. Hemos tenido Misales, Folios, ladrillos, lechugas, chistorras y ahora… una comisión es ir al dentista. Los investigadores sospechan que los investigados utilizaban estos códigos para amañar contratos al menos desde 2017.

La investigación de este caso comenzó con un contrato de mascarillas en 2020. En 2021 se hicieron las primeras detenciones y se detuvo al que entonces era vicepresidente tercero de la diputación de Almería. Después se analizó su teléfono y las conversaciones en ellas, donde aparecen estos términos. Allí encontraron frases a lo largo de los años como:

“Estoy que no puedo comer, sácame cita para la semana que viene”.

“Me sangran las encías porque tengo sarro y no puedo comer”

Solo tres minutos después de la firma, el presidente de la Diputación de Almería envió un solo icono a un grupo con alguno de sus colaboradores. ¿Y qué aparecía en él? Una imagen gráfica. Una muela.