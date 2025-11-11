Nacho Abad, ante la versión de Chema Garrido: “Yo por encima de cumplir la ley protegería a mi fuente”

A 24 horas de la declaración Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado en el juzgado y con el juicio en su fase final, Nacho Abad ha conectado en directo con Chema Garrido, director de ‘El Plural’, el medio que publicó el documento integro la mañana del día siguiente, quién insiste en que el fiscal “es inocente”.

“El 14 de marzo como vimos que 'El Mundo' estaba publicando un bulo, teníamos esa información y decidimos en la redacción que mostrar ese documento era la única opción para desmentirlo”, ha explicado Chema Garrido, director de ‘El Plural’, el medio que publicó en exclusiva la información por la que hoy el fiscal general del Estado está sentado en el banquillo.

El director de ‘El Plural’ ha explicado que antes de publicar la información, periodista de su redacción advirtieron a sus colegas de ‘El Mundo’ para advertirles que su información no era correcta. Nacho Abad ha recordado que se publicó un correo electrónico en el que se mostraba que fue Gonzalez Amador la persona que le pidió un pacto a la Fiscalía y no al revés. Una información que se sospecha que fue filtrada por el fiscal general del Estado y ha querido saber, cómo respondería Chema Garrido si le preguntaran en el juicio si el fiscal general del Estado le había filtrado la información.

El periodista ha dejado claro que él no revelaría sus fuentes, pero que tampoco mentiría: “No fue el Fiscal, este juicio es una farsa y se está juzgando a una persona inocente”, pero también ha explicado que el deber de los testigos es decir la verdad. Nacho Abad ha insistido en que su postura era un acto de fe y en que él, protegería a sus fuentes por encima de todo: “Yo por encima de cumplir la ley protegería a mi fuente”.

El presentador ha querido saber por qué no se aportaba alguna captura que demostrara que García Ortiz no era el remitente del mail y se estaba permitiendo, según ellos, que se juzgara a una persona inocente. Garrido ha justificado que ese mail estaba en posesión de mucha gente: “Unos 400 periodistas tenían ese mail en ese momento” y que demostrar que no fue el fiscal general, sería sacar a la luz a la persona que envió el e-mail y eso no es proteger a sus fuentes.

Nacho Abad ha querido saber también si su medio había filtrado la información al Gobierno y le había enviado la información a Pilar Sánchez Acera, pero él ha insistido en que ellos solo denunciaron algo que era falso.