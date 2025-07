La exdiputada del PSOE da su predicción sobre si el Tribunal Supremo aceptará o no la petición de Santos Cerdán

Después de que el exsecretario de Organización del PSOE hiciese la correspondiente petición, el Tribunal Supremo se encuentra estudiando si este martes Santos Cerdán continuará o no en prisión preventiva en la que ingresó al ser investigado por el supuesto reparto de mordidas por adjudicaciones de obra pública.

En 'Todo es mentira', la exdiputada del Partido Socialista Zaida Cantera, quien fue advertida sobre el político con anterioridad a su imputación, da su predicción sobre la decisión que tomará el juez en cuanto a su futuro en Soto del Real.

La predicción de Zaida Cantera

El auto de un juez dice, según recuerda Zaida Cantera, que Santos Cerdán "está en prisión preventiva, no porque colabore o no, sino porque hay riesgo de que pueda destruir pruebas, punto". Una aclaración que parece sentar mal a Andrea Levy, quien acababa de dar sus motivos desde su punto de vista como jurista añadiendo "tú opina como quieras".

Continuando con su argumentación, la exdiputada del PSOE hace su predicción sobre el futuro de Santos Cerdán: "Yo no creo que vaya a salir. Ojalá saliera porque entonces no existiría esa posibilidad de destrucción de pruebas". Sin embargo, considera que "la argumentación que da" el fiscal Alejandro Luzón "no se sostiene a raíz de otros casos que estamos viendo" y pone algunos ejemplos: "Sancionó con 1.000 euros a la fiscal ha perseguido el caso de Montoro, archivó la caja B del Partido Popular mientras que en otros han salido condenados, archivó lo de las mascarillas del hermano de Ayuso".

Lo que quiere decir la colaboradora es que "está muy bien eso de vamos a tener la prisión preventiva porque nos cae muy mal, es el cabecilla... pero nos basamos en un ordenamiento jurídico en el que hay que motivar por qué está en prisión preventiva". Por lo que "el fiscal tendrá que demostrar si sigue existiendo esa persistencia de riesgo destrucción de pruebas que a raíz de otros casos que estamos viendo que no hay esos ingresos en prisión preventiva, pues la verdad que es que parece más otras cuestiones", deja caer.