Lara Guerra 18 JUL 2025 - 18:45h.

El PSOE denuncia a Olga Mohíno por sus palabras hacia el colectivo LGTBIQA+: "Estoy sorprendidísima por la trascendencia"

Javier Nart carga duramente contra Pedro Sánchez: ''Es un personaje que carece de principios morales, no tiene ninguno''

Compartir







Olga Mohíno, teniente de alcalde Medina del Campo, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de ser denunciada ante el juzgado de Medina del Campo (Valladolid) por sus palabras hacia el colectivo LGTBIQA+. El PSOE asegura que hay una incitación al odio con la palabra "purrela" mientras se debatía una moción en el Ayuntamiento.

En primer lugar, Olga Mohíno asegura que "estoy sorprendidísima por la trascendencia que ha tenido algo en un debate político de hace más de un mes, en el último pleno municipal dónde en el debate, mi desconocimiento que el tema del plus en el colectivo no lo entendía y tuve que recurrir efectivamente a al inteligencia artificial para saber de qué estábamos hablando".

Olga Mohíno, teniente de alcalde Medina del Campo: "El término no fue aceptado, pues no tengo más que disculparme, no fue mi intención"

Por otro lado, Olga explica que "cuando vi todo aquello y lo definí como purrela...quiero decir que estamos en una zona de Castilla dónde nosotros utilizamos muchos argot y en ningún momento eso ha querido ser peyorativo, por supuesto que no. Aquí lo entendemos como un contenido dispar".

Por último, la teniente del alcalde Medina del Campo confiesa que "en el discurso político lo que trate de decir es que por supuesto el respeto absoluto a esas personas, pero lo que yo trataba de argumentar de alguna manera era que no entendía muy bien por qué teníamos que hacer esas tipificaciones. Yo entiendo el respeto, el término no fue aceptado, pues no tengo más que disculparme, no fue mi intención. Veo que tuve poco acierto".