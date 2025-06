Javier Pérez Dolset opina en directo qué piensa de la petición de Villarejo

Javier Pérez Dolset advierte sobre la publicación de nuevos audios de las cloacas del Estado: "Vienen turbulencias”

Compartir







José Manuel Villarejo le ha pedido al magistrado encargado de su investigación en la Audiencia Nacional que cite a declarar a Javier Pérez Dolset por la presunta difusión de los polémicos audios que han salido a la luz durante los últimos días. Villarejo les acusa de integrar un grupo "parapolicial" junto con Leire Díez que se habría dedicado a ''comprar y distribuir'' los audios incautados en su domicilio cuando fue detenido.

Para conocer a fondo lo ocurrido, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con Javier Pérez Dolset, que da su opinión al respecto. El empresario afirma que se toma lo ocurrido ''a guasa'': ''Que las víctimas ahora resulta que no tengamos derecho a contar lo que nos ha ocurrido y partiendo de la base que no hemos sido nosotros los que hemos filtrado esto porque lleva tres años en silencio ahí''.

''Yo presenté esos audios junto a varias denuncias en el 2021, no se ha hecho ni una sola dirigencia desde entonces y eso ha permanecido en el cajón del olvido hasta ahora. Lo que pasa que como desde hace dos semanas todo el país ha puesto el foco en la famosa pieza 34 y ahora lo que sí os digo, en mi móvil tengo por lo menos 100 periodistas en España como locos buscando esos audios y ahí están en la Audiencia Nacional'', explica Pérez Dolset.

El empresario afirma que no sabe por qué Villarejo le está metiendo a él en el tema: ''Eso habrá que preguntárselo a él. Le quiero hacer la misma oferta que le hicimos a Paco Martínez, nosotros no queremos venganza ni mandar a nadie a la cárcel, yo quiero que la gente de un paso adelante y cuente con pelos y señales lo que ha ocurrido, y el que haga eso nos comprometemos a no ejercitar ninguna acción penal contra esos señores, pero queremos llegar hasta el fondo, saber qué ha ocurrido y quién hizo los encargos''.

Y se pronuncia sobre la acusación de Villarejo de integrar un grupo "parapolicial", lo cual niega: ''Yo no la empecé, esta investigación la empezó Ana Pardo con Patricia López. Eso de extrajudicial, nosotros cada vez que conseguimos un avance lo llevamos al juzgado. Llevamos haciendo esto siete años nadie sabía lo que estábamos haciendo hasta hace dos semanas''.