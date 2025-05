'Todo es mentira' habla, en exclusiva, con Leire Díez

Exclusiva | Leire Díez niega que ella propusiera la reunión con el comandante de la UCO: ''Él estaba interesado''

En medio de la polémica de los 'fontaneros del PSOE', 'Todo es mentira' ha vuelto a hablar con Leire Díez en exclusiva, y Fabián Pérez, redactor y colaborador del programa, explica detalladamente qué es lo que ha dicho.

En primer lugar, el programa le ha preguntado sobre el supuesto chantaje a un fiscal anticorrupción, pero Leire se ha negado a pronunciarse al respecto: ''Yo no voy a hablar de una información en la que ni siquiera yo estoy. Yo he hablado y he explicado cuando me han situado en un lugar. Yo no voy a hablar de algo en lo que no estoy''.

Por otro lado, hemos querido saber cómo ha recibido el expediente informativo del PSOE, y se ha pronunciado: ''Recibo con alivio y tranquilidad el expediente del PSOE. Digo alivio porque se va a saber todo lo que he hecho y por qué lo he hecho y voy a poner a disposición del partido la información que he conseguido''.

El audio en el que Leire Díez y Alejandro Hamlyn mencionan a dos importantes políticos

'Todo es mentira' analizaba los más de 50 minutos de grabación de dicho encuentro y se han sacado a la luz dos partes en las que se revelan ciertos aspectos importantes tratados en la conversación.