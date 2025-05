Horizonte 22 MAY 2025 - 23:57h.

En las últimas semanas, el Congreso de los Diputados ha sido escenario de varios incidentes protagonizados por individuos acreditados como periodistas, pero identificados, para muchos, como “agitadores de extrema derecha”.

Ante estos hechos, el Congreso ha aprobado una reforma inicial del reglamento con 176 votos a favor y 170 en contra (PP y Vox). Esta modificación busca establecer normas de conducta y sanciones proporcionales para proteger la dignidad del Parlamento y la labor de los periodistas.

En el plató de ‘Horizonte’, los colaboradores se han mostrado muy críticos con esta medida y la mayoría ha coincidido en que se trata de un método de censura.

“Es tremendo lo que está pasando, la situación de crispación. No sé lo que se pretende muy bien, porque hay que decir una cosa seriamente, una gran parte de los periodistas parlamentarios, de muchos medios, incluidos izquierda y derecha, están de acuerdo con que a algunos compañeros se les expulse, también hay que decirlo”, valoraba Iker Jiménez antes de dar la palabra a Marc Vidal, analista económico.

“Yo creo que lo que no son capaces seguramente es de soportar algunas preguntas. Yo estoy a años luz en muchas consideraciones de estos informadores, seguramente también de alguna de sus formas, pero no puedo estar de acuerdo con que alguien no pueda hacer preguntas, por muy incómodas que sean, e incluso hirientes”, decía el colaborador.

“Tengo la sensación de que no se están dando cuenta de algo y es que ese silenciamiento, esa búsqueda de que no se pueda preguntar algo o que no se pueda preguntar desde un lugar determinado lo que está haciendo es censurar. Y la censura, al final, puede ser para todos”, comentaba Marc Vidal en el plató de ‘Horizonte’.