Tras el vídeo, Ana Vázquez, que se encontraba en plató, se ha mostrado orgullosa de la trayectoria de su compañero: ''Somos la única alternativa en España, el único partido que estamos unidos. La encuestas están ahí, el PSOE y Sumar se desploman, el PP sigue subiendo en apoyo, desde que llegó Feijoo no hemos perdido ninguna elección, no estamos gobernando, por supuesto, a cambio de cualquier cosa no podíamos estar gobernando.